МВД выступает против снижения наказуемого порога превышения скорости

Министерство внутренних дел РФ против снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

— В начале текущего года на правительственной комиссии... МВД выразило свою позицию против снижения администрируемого порога, — цитирует ТАСС Колокольцева.

Как уже сообщал Лайф, в конце прошлого года глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что министерство поддержит ужесточение скоростного режима в стране, в частности снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил изучить этот вопрос.