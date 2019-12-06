Медики рассказали, как правильно пить алкоголь на корпоративах

В организме каждого человека присутствует фермент, отвечающий за максимально возможное количество выпитого алкоголя, отмечают эксперты.

В преддверии приближающихся новогодних корпоративов врачи рассказали РИА "Новости", как правильно пить алкоголь без вреда для здоровья, почему лучше всего заедать спиртное жирным мясом и что лучше всего поможет наутро после празднований.

По словам врача-терапевта клинического госпиталя на Яузе Виктора Лишина, в организме каждого человека присутствует фермент, отвечающий за максимально возможное количество выпитого алкоголя.

— Как правило, его больше у людей с юга, с Кавказа, потому что там люди любят пить вино, и вообще там, где люди любят пить вино, там этот фермент вырабатывается и они могут выпить больше и при этом адекватно себя вести, — сказал он.

В то же время психиатр-нарколог Алексей Магалиф считает, что при употреблении алкоголя необходимо соблюдать два главных правила: пить на сытый желудок и не смешивать разные виды спиртного.

Кроме того, он уверен, что при движении алкоголь распределится в организме лучше. Также при употреблении спиртного важно делать перерывы.

Врач-диетолог Маргарита Королёва полагает, что при выборе закуски стоит остановиться на тех продуктах, в которых много растительной клетчатки.

— Растительная клетчатка позволяет не сразу всасываться, а замедлить процесс всасывания алкогольных калорий. Это могут быть овощи, зелень, зелёные салаты, — отметила она.

Однако одной клетчатки недостаточно, лучше всего её совместить с источниками белка и жира, поскольку так поступающие в желудок алкогольные калории будут или медленнее усваиваться, или пройдут в нижний отдел желудочно-кишечного тракта, что также снизит риск отравления алкоголем. В качестве таких источников белка можно использовать жирное мясо, рыбу и птицу.

Лишин также напомнил, что алкоголь в принципе сильно обезвоживает организм, поэтому на следующее утро недостаток жидкости необходимо восполнить. Также рекомендуется добавить в неё лимон.

В целом врачи считают, что у каждого есть свой наилучший рецепт от похмелья.