Учёные выявили влияние однообразного пейзажа на размер мозга

Вернувшиеся из экспедиции полярники показали слабые результаты в тестах на внимательность и ориентацию в пространстве.

Исследователи из берлинского Института развития человека Макса Планка установили, что длительное пребывание человека в Антарктиде может значительно спровоцировать уменьшение размера его головного мозга. Результаты их исследования были опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Конечно, в таком неутешительном выводе виноват не сам покрытый льдом континент — виной всему длительная изоляция и однообразные пейзажи, которые неминуемо ожидают любого участника экспедиции на полюс. Учёные провели МРТ головного мозга восьми полярников, которые уезжали к Южному полюсу на 14 месяцев.

По возвращении из экспедиции у мужчин и женщин было зафиксировано уменьшение объёма гиппокампа, сильнее всего досталось зубчатой извилине, которая потеряла более 7% в размере. При этом сокращение её объёма коррелировало со снижением баллов в тестах на внимательность и ориентацию в пространстве.

Кроме того, у участников экспедиции наблюдалось снижение нейротрофического фактора мозга — белка, который отвечает за деление клеток в мозге. Его концентрация не вернулась к прежним значениям даже спустя несколько месяцев после возвращения "подопытных" домой.

Отмечается, что в данном эксперименте было слишком мало данных, чтобы с уверенностью утверждать о влиянии изоляции на сокращение объёма серого вещества у человека, да и размер выборки не слишком большой, однако у грызунов ранее была выявлена такая же взаимосвязь, нынешнее исследование открывает дорогу другим работам в данном направлении.