В Сингапуре арестовали российское судно с 12 моряками из-за санкций США

Суд назначен на 17 декабря. До заседания власти порта не намерены никого впускать на борт и выпускать.

Российское судно "Севастополь" арестовали в порту Сингапура. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя гендиректора компании-судовладельца по управлению флотом Олега Аникина.

Отмечается, что "Севастополь" находится под санкциями, а сингапурские власти арестовали его за долги. Через суд они хотят добиться разрешения продать корабль. "Севастополь" принадлежит компании "Гудзон". В августе прошлого года США включили её в санкционный список за то, что якобы её суда участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов.

По словам Аникина, когда судно пришло в Сингапур, у него сломались вспомогательные двигатели.

— Так как пароход под санкциями, 80% компаний отказываются чинить его, а кто соглашается — ставят неподъёмный ценник, — сказал Аникин.

В результате образовался долг и власти арестовали пароход. На его борту находится 12 россиян. Суд назначен на 17 декабря. Власти порта заявили, что до судебного заседания не намерены никого впускать на борт и выпускать. Аникин отметил, что российское консульство в курсе происходящего и находится в контакте с судовладельцем.