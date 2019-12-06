Под Хабаровском загорелся дом из-за сковороды с растительным маслом

Мать с сыном выскочили первыми из огня, отец какое-то время ещё пытался сам ликвидировать пламя.

В селе Хабаровского края семья из трёх человек пострадала при пожаре в частном доме, ребёнка с матерью доставили в больницу Хабаровска вертолётом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Пожар произошёл в селе Тавлинка Солнечного района Хабаровского края в частном жилом доме из бруса. Возгорание площадью 40 квадратных метров ликвидировали.

— Мать с сыном выскочили первыми из огня, отец какое-то время ещё пытался сам ликвидировать пламя, — сказано в сообщении ведомства.

Медики доставили всех пострадавших в больницу с ожогами различной степени тяжести. Ребёнок получил серьёзные ожоги, в том числе дыхательных путей. Его экстренно эвакуировали на вертолёте.

Возгорание началось в доме на кухне. На плите была сковорода с растительным маслом, которое воспламенилось и попало на потолок.

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