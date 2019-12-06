Трамп пообещал решить вопрос невыдачи виз российским делегатам ООН

Американский лидер назвал эти проблемы искусственными. Кроме того, он отметил, что они сказываются на репутации США.

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз российским делегатам в ООН. Об этом РИА "Новости" заявил постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

— Президент, конечно, был не в курсе деталей, обещал разобраться и ситуацию, надеюсь, исправить, — сказал Небензя по итогам встречи Трампа с постпредами стран — членов Совета Безопасности ООН.

Также, по словам дипломата, Трамп назвал проблемы с невыдачей виз россиянам искусственными и сказывающимися на репутации и престиже США.

Напомним, в конце сентября США не дали визы сенатору Константину Косачёву и ещё девяти членам делегации, собиравшимся на Генеральную Ассамблею ООН. В общей сложности в ходе нынешней сессии ГА ООН США не выдали визы 18 российским дипломатам. МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу Организации Объединённых Наций. Несколько дней назад невыдача виз коснулась и представителей Федерального казначейства России.