Доказана противораковая эффективность аспирина. Но только для худых

Регулярное употребление обычного аспирина может значительно снизить риск развития онкологических заболеваний, однако этот способ почти гарантированно не поможет людям, страдающим ожирением. К такому выводу пришли учёные из национальных институтов здравоохранения США, результаты их работы были опубликованы на портале JAMA Network.
В рамках исследования были изучены данные более 140 тысяч американцев за период более 12 лет. В результате было установлено, что среди употребляющих аспирин граждан США была выявлена значительно меньшая смертность, например, от рака простаты, кишечника и прочих органов.
Отмечается, что эта особенность была обнаружена только среди испытуемых с нормальным весом. Для чрезмерно худых или полных подобного эффекта от приёма аспирина не выявлено.
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