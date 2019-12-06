Доказана противораковая эффективность аспирина. Но только для худых

Впрочем, для чрезмерно худых людей противораковое действие аспирина также не работает.

Регулярное употребление обычного аспирина может значительно снизить риск развития онкологических заболеваний, однако этот способ почти гарантированно не поможет людям, страдающим ожирением. К такому выводу пришли учёные из национальных институтов здравоохранения США, результаты их работы были опубликованы на портале JAMA Network.

В рамках исследования были изучены данные более 140 тысяч американцев за период более 12 лет. В результате было установлено, что среди употребляющих аспирин граждан США была выявлена значительно меньшая смертность, например, от рака простаты, кишечника и прочих органов.

Отмечается, что эта особенность была обнаружена только среди испытуемых с нормальным весом. Для чрезмерно худых или полных подобного эффекта от приёма аспирина не выявлено.

Спастись от рака. Простые правила профилактики онкологического заболевания