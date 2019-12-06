В Москве ожидается до +3 градусов и порывистый ветер в пятницу

Однако в регионе из-за сильного ветра и гололедицы будет действовать жёлтый уровень опасности.

В Москве прогнозируют облачную погоду с небольшими осадками, а также порывистым ветром в пятницу, 6 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днём в столице будет от 0 до +2 градусов, а ночью температура упадёт до –2 градусов. В Московской области днём будет от –2 до +3 градусов, а ночью столбики термометров упадут до отметок в –3 градуса.

В пятницу ожидается западный и юго-западный ветер, 5–10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с.

В регионе из-за сильного ветра и гололедицы будет действовать жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.