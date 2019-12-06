В Таиланде из-за пожара в отеле эвакуировали 400 человек — видео

По словам охранника отеля, возгорание началось на балконе одного из гостиничных номеров.

Не менее 400 человек было эвакуировано из отеля в курортном городе Паттайя в Таиланде из-за пожара. Об этом сообщает издание The Nation.

Отмечается, что среди эвакуированных постояльцев были иностранные туристы, пожилые люди, дети и инвалиды. Есть ли среди них россияне — пока не известно.

Прибывшие на место пожарные смогли справиться с пламенем за полчаса. По словам охранника отеля, возгорание началось на балконе одного из номеров. Ущерб от пожара оценивается в миллион батов (около 33 тысяч долларов).