Судно из РФ осталось в Южной Корее без экипажа, но со 100 т мазута на борту

По словам замдиректора судовладельца, в любой момент может произойти разлив топлива.

Теплоход "Партизан" российской компании "Гудзон" застрял в южнокорейском порту из-за санкций США. При этом его покинул экипаж. Как ТАСС рассказал замдиректора судовладельца Олег Аникин, на "Партизане" остаётся 100 тонн мазута.

— Судно осталось без света, тепла и еды, поэтому держать там экипаж уже по всем нормам было нельзя. Какое-то время мы ещё держали моряков в гостинице в порту, чтобы они хотя бы днём присматривали за теплоходом, но теперь мы уже вернули их домой, — сказал Аникин.

Он добавил, что сейчас судно находится в Поханге и в любой момент может произойти разлив мазута.

Напомним, ранее стало известно, что другое судно "Гудзона" — пароход "Севастополь" — из-за долгов арестовали власти Сингапура.