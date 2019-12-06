На Урале загорелся склад с покрышками — видео

В посёлке Большой Исток Свердловской области загорелся склад с покрышками. Лайф публикует видео с места ЧП.
— Пожар начался в восемь утра (06:00 по мск). Дымом заполонило весь центр посёлка. Горит резина, дым был очень чёрный. Думала сначала, что горит частный сектор. Пожар видно издалека, — рассказала жительница посёлка Лайфу.
В пресс-службе регионального управления МЧС РФ подтвердили факт возгорания.
— Тушение пожара осложняется большой пожарной загрузкой и удалённостью водоисточников от места тушения, — отмечают спасатели.
Площадь возгорания составляет примерно 500 квадратных метров. По данным на момент публикации, пожар локализован.
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