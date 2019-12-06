В Приморье выявлен новый очаг распространения вируса африканской чумы свиней

Отмечается, что в регионе на данный момент зарегистрировано уже девять очагов вируса АЧС.

Специалистами Россельхознадзора был выявлен новый очаг распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Пограничного района Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— В исследованных образцах патологического материала от дикого кабана, найденного недалеко от села Духовское, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней, — говорится в сообщении.

Для нераспространения вируса специалисты рекомендуют властям ввести "ограничительные мероприятия". Отмечается, что в регионе на данный момент зарегистрировано уже девять очагов вируса АЧС в Ханкайском, Дальнереченском, Пожарском, Красноармейском районе, а также в Лесозаводском городском округе.

Вирус АЧС известен с начала XX века, с первых попыток завоза и разведения свиней культурных пород в странах субэкваториальной и Южной Африки. В 1957 году вирус АЧС попал в Португалию, затем в Испанию, а в бывшем СССР африканская чума свиней регистрировалась в 1977 году. Болезнь характеризуется высоким процентом смертности, но для человека известные формы вируса не представляют опасности.