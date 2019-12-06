Авторов комментариев в российских СМИ предложили верифицировать через Госуслуги

Эти меры предлагается принять, чтобы ответственность за распространение запрещённой информации нёс пользователь, а не СМИ.

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила ввести новые правила идентификации читателей, оставляющих комментарии под публикациями СМИ. Соответствующее письмо директора ассоциации Валентина Зыкова было направлено министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константину Носкову.

Как сообщает RT, суть инициативы состоит в том, чтобы ответственность за комментарий нёс сам пользователь, а не СМИ, на сайте которого он оставил запись. В настоящее время за распространение запрещённой информации редакция может быть наказана штрафом или вовсе лишением лицензии на осуществление деятельности.

В АППСИМ предлагают, чтобы пользователи проходили идентификацию через портал госуслуг.