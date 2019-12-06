Раймонд Паулс назвал российскую публику "навязчивой"

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Композитор Раймонд Паулс. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин

В то же время артист отметил, что именно благодаря российским зрителям и слушателям обрёл такую широкую популярность.

При сравнении российской и латвийской публики первые — гораздо более навязчивые люди. Такое заявление в интервью изданию Apollo сделал известный композитор, пианист и дирижёр Раймонд Паулс.

Наши люди не такие навязчивые, как в России после концерта, там совсем другая атмосфера. Я выходил после концерта с Пугачёвой и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво, — сообщил музыкант.

Одновременно с этим артист подчеркнул, что именно российское телевидение принесло ему популярность. Хотя, по словам Паулса, иногда его известность ему даже мешает.

Если на Домской площади (в Риге. — Прим. Лайф) будет проходить узбекская или казахская делегация, я определённо услышу моё имя. Да, популярность иногда мешает, но если её нет, то заниматься концертной деятельностью очень сложно. Это часто определяет, придут ли к тебе слушатели или не придут, — отметил композитор.

Как сообщал Лайф, ранее Раймонд Паулс объяснил, почему до сих пор живёт в Латвии, несмотря на недовольство политикой своей страны.

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