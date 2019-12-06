Шнуров собрался популяризировать китайскую культуру в России

Музыкант также станет амбассадором четвёртого Российско-китайского молодёжного фестиваля "Один пояс — один путь".

"Благороднейший поэт современности" и одновременно исполнитель матерных песен Сергей Шнуров был включён в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Об этом сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

— Уверен, что Сергей Шнуров быстро найдёт общий язык с китайской аудиторией, а его участие в совете даст стимул для развития наших связей в сфере культуры, — приводит его слова ТАСС.

Сам музыкант заверил, что будет стараться популяризировать китайскую культуру в России, ведь россияне о современном искусстве Китая знают "в десятки раз меньше", чем о продукции Голливуда, и это, по его словам, "совершенно незаслуженно".

Уже известно, что Сергей станет амбассадором четвёртого Российско-китайского молодёжного фестиваля "Один пояс — один путь", который состоится в Москве в 2020 году.

Сергей Шнуров назвал российское общество очень "агрессивным"