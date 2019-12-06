СМИ: Клиенты Сбербанка стали жаловаться на мошенников в 15 раз чаще

Преступники нередко звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками службы безопасности банка.

С начала текущего года Сбербанк получил два с половиной миллиона жалоб от клиентов о случаях телефонного мошенничества. По сравнению с 2017 годом количество подобных обращений увеличилось в 15 раз, сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на данные начальника Управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского.

В то же время эксперт подчеркнул, что речь идёт лишь об известных банку заявлениях, но часто люди просто не обращаются за помощью к банку после общения с мошенниками. В том числе и потому, что зачастую преступники представляются во время разговора сотрудниками службы безопасности банка.

Сергей Велигодский отметил, что старые схемы киберворовства и мошенничества, например, скимминг или распространение вредоносного программного обеспечения, постепенно уходят в прошлое. Теперь преступники стараются убедить жертву самостоятельно произвести перевод или снятие денежных средств, чему крайне сложно противодействовать.

Также эксперт подчеркнул, что мошенники активно используют технологию подмены номеров, а также профессиональных консультантов, которые анализируют методы борьбы банков с социальной инженерией для быстрой смены схем мошенничества.

Ранее в Сбербанке уже рассказывали о самых популярных способах кражи денег с карт.