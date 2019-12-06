В Таиланде спасли россиян, пропавших в море на каяках

Четверо российских любителей заплывов на каяках в штормовую погоду, без вести пропавшие в Таиланде 3 декабря, были найдены живыми и спасены. Об этом сообщила газета The Nation.

По данным издания, четверо туристов из России вечером указанного дня взяли два каяка и направились на них с острова Чанг на остров Ко Кхам, после чего от них не было никаких вестей.

Позже каякеры связались со своими российскими друзьями и попросили тех сообщить в службу спасения, однако поиски были отложены из-за сложных погодных условий — сильный ветер и волны не позволяли работать технике.

Двоих пропавших позже обнаружили в море местные рыбаки и доставили на берег, ещё двое числились пропавшими без вести. На следующий день при помощи вертолёта удалось найти и их тоже. Все спасённые россияне были доставлены в порт Бангбао в районе острова Чанг, где им была оказана медицинская помощь.

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