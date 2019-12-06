Ушибы, кровоподтёки, сотрясение. Москвичка жестоко избила двухлетнюю дочь

Полиция задержала 29-летнюю москвичку за неоднократное избиение двухлетней дочери. Об этом сообщает агентство "Москва".

Ночью 5 декабря в службу "02" сообщили, что женщина привезла в больницу девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом голени и множеством кровоподтёков на лице, теле, руках и ногах. А уже утром сотрудники полиции задержали мать девочки.

— Установлено, что женщина 3 декабря умышленно и неоднократно избивала свою дочь. Женщину передали сотрудникам органов следствия, — рассказал источник агентства.

Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.