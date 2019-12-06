Британская полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погиб российский миллиардер

Дмитрий Обретецкий — известный бизнесмен из Волгограда, владелец дистрибьюторской компании "Магнат трейд энтерпрайз".

Полиция британского графства Суррей ищет очевидцев аварии, в которой погиб российский миллиардер Дмитрий Обретецкий. Об этом говорится на сайте управления.

Сотрудники правоохранительных органов также попросили "воздержаться от рассуждений относительно обстоятельств инцидента", так как это может нанести ущерб расследованию.

Напомним, в Великобритании скончался миллиардер из Волгограда Дмитрий Обретецкий. Когда он гулял с собакой, его сбила машина. Бизнесмен впал в кому и 30 ноября умер. Его близкие не раскрывают подробностей происшествия.