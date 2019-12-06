Кинологи составили рейтинг самых популярных у россиян пород собак

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Фото © Pixabay

Сограждане чаще всего заводят маленьких собачек, так как их более комфортно содержать.

В 2019 году самой популярной породой собак у жителей России оказался немецкий шпиц. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Российскую кинологическую федерацию.

Кинологи объяснили это тем, что в стране сейчас востребованы собаки-компаньоны. Чаще всего питомцев заводят жители городов, которым удобнее держать в квартире маленькую собачку.

Вторую строчку рейтинга занял сибирский хаски, на третьем — йоркширский терьер. Также в рейтинг самых популярных пород собак попали акита-ину, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, такса, сиба-ину, американский стаффордширский терьер и тибетский мастиф.

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