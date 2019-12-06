Студент ВШЭ Егор Жуков признан виновным в призывах к экстремизму

Участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Егора Жукова признали виновным в призывах к экстремизму.

Кунцевский районный суд Москвы установил, что молодой человек распространял призывы через Интернет. Обвинение в причастности к массовым беспорядкам было с него снято ранее.

Массовые беспорядки, о которых идёт речь, стали кульминацией незаконного митинга 27 июля. В этот день незарегистрированные депутаты в Мосгордуму вывели на улицы своих сторонников после того, как их не допустили к выборам из-за обилия ошибок и "мёртвых душ" в подписных листах.

Ранее суд приговорил к двум годам обвиняемого в нападении на силовика 27 июля Данилу Беглеца. Иван Подкопаев, который на несогласованной акции распылил баллончик в лица полицейских, получил три года колонии общего режима.