Как Егор Жуков отреагировал на приговор — видео

Лайф публикует первые кадры из зала суда, где вынесли приговор студенту ВШЭ Егору Жукову. Молодой человек улыбается и обнимает близких.

Напомним, студент ВШЭ получил три года условно за призывы к экстремизму. Такое решение принял сегодня Кунцевский районный суд Москвы. Также молодому человеку на два года запретили заниматься деятельностью по администрированию сайтов.

Первоначально Жуков обвинялся в участии в массовых беспорядках. Однако затем следствие сняло это обвинение и выдвинуло новое: в публичных призывах к экстремизму по части ч. 2 статьи 280 УК РФ.