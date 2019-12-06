В Самаре у "закладчиков" изъяли пять килограммов наркотиков — видео

Среди психотропных и наркотических веществ нашли в том числе амфетамин, кокаин и ЛСД.

В Самаре полиция задержала пятерых местных жителей, у них обнаружено пять килограммов наркотиков. Зелье подготовили для дальнейшего сбыта через так называемые закладки, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленники жили в съёмных квартирах в Октябрьском и Кировском районах города, там они и хранили крупную партию наркотиков. Отмечается, что одного из подозреваемых уже привлекали к уголовной ответственности.

Среди наркотических и психотропных веществ разных видов нашли в том числе и кокаин, амфетамин и ЛСД. Правоохранительные органы также изъяли электронные весы и упаковочный материал. Против подозреваемых возбудили уголовные дела по факту незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере.

Ранее Лайф сообщал, что в Австралии задержаны подозреваемые в контрабанде наркотиков на $800 миллионов.