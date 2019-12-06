Подсчитано, где в России самый дорогой новогодний стол

Исследователи отметили, что за год средняя стоимость застолья на одного человека выросла на 16%.

Меньше всего на новогодний стол потратят оренбуржцы, а вот дороже всего празднование Нового года обойдётся жителям Чукотки. Об этом рассказали РИА "Новости" аналитики IT-компании "Эвотор".

Аналитики провели исследование, исходя из стандартного набора новогоднего стола: салаты "Оливье" и "Селёдка под шубой" по 150 грамм на человека, два бокала шампанского, по бутерброду с икрой и сёмгой, нарезка колбасы и сыра, три мандарина и одно яблоко на человека.

Согласно результатам исследования, самым дорогим оказался стол на Чукотке. Там праздничное застолье обойдётся в 668 рублей. Далее идут Приморский край и Томская область — 639 и 626 рублей соответственно. А вот меньше всего на новогодний стол потратят жители Оренбургской области — 360 рублей.

Исследователи также подсчитали, что москвичи заплатят за застолье 539 рублей, а жители Санкт-Петербурга — 464 рубля. Средняя же стоимость новогоднего стола за год выросла на 16% и составила 446 рублей на человека.

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