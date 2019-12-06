Осуждённый за экстремизм Жуков поблагодарил сторонников за поддержку — видео

Осуждённый Кунцевским районным судом Москвы на три года лишения свободы условно студент ВШЭ Егор Жуков покинул здание суда сквозь толпу сторонников и обратился к ним со словами благодарности за их поддержку в ходе процесса.
— Я просто хочу от всей души поблагодарить всех, кто боролся за моё освобождение. Публично, не публично — не важно. Я рад, что вы сегодня все здесь. Такой интерес к моей персоне. Спасибо, спасибо, спасибо всем, — заявил Жуков.
Как сообщал Лайф, студент ВШЭ Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму. Такое решение принял сегодня Кунцевский районный суд Москвы. Также молодому человеку на два года запретили заниматься деятельностью по администрированию сайтов.
Рэпер Оксимирон назвал такой приговор, по сути, оправдательным.
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