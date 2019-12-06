Аналитики рассказали, где можно подзаработать перед Новым годом

В тройку самых прибыльных способов дополнительного заработка вошли грузоперевозки, производство и такси.

Больше всего заработать перед Новым годом можно в сфере транспортных перевозок. Такой вывод сделали в компании "Авито. Работа". Результаты их исследования опубликовала "Лента.ру".

Прибыльными профессиями в последний месяц года указаны водитель, комплектовщик и грузчик. Заработать на этих должностях можно в среднем 50,7 тысячи рублей.

Также к востребованным профессиям перед Новым годом отнесли таксистов и личных водителей. Средний заработок в этой сфере оказался на уровне 46 тысяч рублей. Однако аналитики отметили, что за год зарплаты водителей упали на 13%.

На третьем месте по уровню заработка оказалась сфера производства. Пекари, клинеры и швеи перед Новым годом могут заработать до 35 тысяч рублей.

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