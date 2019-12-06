Аналитики рассказали, где можно подзаработать перед Новым годом

Больше всего заработать перед Новым годом можно в сфере транспортных перевозок. Такой вывод сделали в компании "Авито. Работа". Результаты их исследования опубликовала "Лента.ру".
Прибыльными профессиями в последний месяц года указаны водитель, комплектовщик и грузчик. Заработать на этих должностях можно в среднем 50,7 тысячи рублей.
Также к востребованным профессиям перед Новым годом отнесли таксистов и личных водителей. Средний заработок в этой сфере оказался на уровне 46 тысяч рублей. Однако аналитики отметили, что за год зарплаты водителей упали на 13%.
На третьем месте по уровню заработка оказалась сфера производства. Пекари, клинеры и швеи перед Новым годом могут заработать до 35 тысяч рублей.
Ранее Лайф рассказывал о лидерах среди российских регионов по уровню зарплат.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram