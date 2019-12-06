Не все герои носят плащи. Бариста всю ночь угощал пожарных бесплатным кофе

Неизвестный молодой человек по-своему поддержал спасателей во время тушения пожара в Одесском колледже экономики и права. Его имени никто не знает, но в соцсетях он прослыл настоящим супергероем.

Министерство внутренних дел Украины выразило благодарность жителю Одессы, который всю ночь бесплатно готовил кофе для спасателей, тушивших страшный пожар в здании местного колледжа. О безымянном герое с большим сердцем пресс-служба ведомства рассказала в соцсетях. В сообщении говорится, что дело "не в цене чашки кофе, а в заботе о других".

— Некоторые герои не носят плащи. Этот молодой человек всю ночь готовил бесплатно кофе для спасателей, которые тушили пожар в Одессе, — говорится в официальном аккаунте ведомства в Facebook.

Пользователи соцсетей тут же решили разыскать безымянного героя, бросив клич по всем знакомым одесситам. Им оказался местный житель Анатолий Парфенов, который в августе 2017 года учредил свой небольшой бизнес — магазин-кофейню, которая и без того пользовалась популярностью у жителей Малиновского района, а в ближайшее время будет переживать настоящий клиентский ажиотаж. У Анатолия уже подрастает маленький сын, а сейчас они с женой Анастасией ждут второго малыша.

— Очень порядочный человек! Низкий поклон ему! Он на беде не зарабатывает. Некоторые "водилы" в мороз могут проехать мимо ребёнка и не остановиться, — пишут одесситы в соцсетях.

Напомним, 4 декабря в центре Одессы вспыхнул пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате происшествия два человека погибли, число пострадавших возросло до 29 человек. Ещё 14 человек ищут, они числятся пропавшими без вести.

В настоящее время спасателями проверен подвал здания, ведётся разбор на месте 1-го и 2-го этажей. Работы осложняются тем, что периодически приходится останавливаться и вновь проливать отдельные тлеющие участки пожарища. Таким образом, до сих пор нельзя сказать, что пожар полностью потушен.