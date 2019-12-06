В Красноярском крае два школьника отравились снюсом

Глава города обратился в краевой парламент с инициативой запретить на региональном уровне продажу этого табачного изделия.

В городе Железногорске Красноярского края двух подростков нашли лежащими на тротуаре. Как сообщила администрация города, врачи их доставили в больницу в "неадекватном состоянии". Школьники отравились снюсом — никотиновой смесью. Одного из них пришлось спасать в реанимации.

— Этот товар сейчас свободно продаётся в торгово-розничной сети города, — отметили в мэрии.

После этого случая глава Железногорска Игорь Куксин обратился в краевой парламент с предложением запретить продажу снюса в регионе.

Снюс — это измельчённый увлажнённый табак для рассасывания. При его употреблении никотин поступает в организм в том числе через слизистую оболочку.

А в Госдуме ранее предложили ввести уголовное наказание за продажу насвая и снюса.