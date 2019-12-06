Эксперт международного уровня: МЦД — беспрецедентный вызов для любого города

Работа над этим проектом продемонстрировала готовность московских властей в кратчайшие сроки реализовывать крупномасштабные проекты.

Генеральный секретарь Международного союза общественного транспорта (UITP) Мохамед Мезгани высоко оценил запуск Московских центральных диаметров (МЦД). Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", эксперт назвал этот проект беспрецедентным вызовом для любого города, и российская столица с этим справилась.

По мнению Мезгани, работа над МЦД продемонстрировала готовность московских властей в кратчайшие сроки реализовывать крупномасштабные и технологически сложные инфраструктурные проекты.

Мезгани — специалист в сфере городской мобильности и общественного транспорта с 25-летним стажем. Окончил Парижскую национальную школу мостов и дорог по специальности "Транспорт". С 2006 года Мезгани являлся внештатным консультантом и советником Международного союза общественного транспорта, в 2014-м стал заместителем генсека организации, а в 2018-м — генеральным секретарём UITP.

Напомним, что запуск МЦД-1 и МЦД-2 состоялся 21 ноября. Ожидается, что пассажиропоток первых двух диаметров составит 200 млн человек в год. В данный момент на МЦД проводится финальная проверка работоспособности всех систем и в первую очередь системы оплаты проезда. В ближайшие выходные вход на станции будет осуществляться по социальным картам, а также по картам "Тройка" и "Тройка-Стрелка", но оплата за проезд взиматься не будет. Это продлится до 9 декабря, когда система оплаты проезда на МЦД будет запущена в полной мере.

Ранее Лайф писал, что за 25 ноября центральные диаметры перевезли рекордное количество пассажиров: МЦД-1 (Белорусско-Савёловский) — 242 тысячи пассажиров, а МЦД-2 (Курско-Рижский) — 271 тысячу. Поезда следовали весь день и выполнили график на 100%.