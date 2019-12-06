Кремль не увидел серьёзных угроз из-за беспорядков на футбольных матчах

Дмитрий Песков отметил, что болельщики и ранее совершали правонарушения на стадионах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал журналистам ситуацию с правонарушениями, совершаемыми футбольными болельщиками на стадионах. Пресс-секретарь президента России отметил, что связанные с фанатами проблемы необходимо решать профильным спортивным властям.

— Мы не полагаем, что ситуация серьёзна и чем-то чревата. Действительно, были определённые происшествия, но в данном случае есть спортивные власти, Российский футбольный союз, которые и занимаются этим вопросом, — заявил Песков.

Однако в случаях, когда речь идёт о беспорядках, в дело должны вмешиваться правоохранительные органы, подчеркнул представитель Кремля.

— Вы знаете, что в целом футбольные болельщики неоднократно были причастны к правонарушениям. В этом случае вступают в дело правоохранительные органы, — отметил представитель Кремля.

Как сообщал Лайф, во время матча национальной сборной по футболу с командой Сан-Марино часть российских фанатов начали матом оскорблять капитана российской сборной Артёма Дзюбу. В последующих матчах столичного ФК "Спартак" оскорбления в адрес игрока "Зенита" продолжились. По решению КДК РФС "Спартак" оштрафовали на крупную сумму за поведение фанатов.