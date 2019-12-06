"Вторжение" начнётся в 2020 году. Вышел финальный трейлер блокбастера Бондарчука

Российское подразделение Sony Pictures опубликовало финальный трейлер научно-фантастического блокбастера Фёдора Бондарчука "Вторжение", продолжения нашумевшего ранее "Притяжения".

Действие сиквела развернётся спустя три года после событий "Притяжения". У главной героини Юли после инцидента в Чертанове появляются сверхспособности. Учёные Минобороны пристально изучают природу навыков девушки. Которые, впрочем, интересуют не только земных вояк, но и пришельцев. Земле грозит инопланетное вторжение.

Главные роли в грядущем блокбастере исполнят Ирина Старшенбаум (Юля), Александр Петров (Артём, бывший парень Юли), Риналь Мухаметов (пришелец Хэкон) и не только. Режиссёром и продюсером проекта выступает Фёдор Бондарчук.

Премьера "Вторжения" состоится уже 1 января 2020 года.