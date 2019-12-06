"Вторжение" начнётся в 2020 году. Вышел финальный трейлер блокбастера Бондарчука

Действие сиквела развернётся спустя три года после событий "Притяжения". У главной героини Юли после инцидента в Чертанове появляются сверхспособности. Учёные Минобороны пристально изучают природу навыков девушки. Которые, впрочем, интересуют не только земных вояк, но и пришельцев. Земле грозит инопланетное вторжение.
Главные роли в грядущем блокбастере исполнят Ирина Старшенбаум (Юля), Александр Петров (Артём, бывший парень Юли), Риналь Мухаметов (пришелец Хэкон) и не только. Режиссёром и продюсером проекта выступает Фёдор Бондарчук.
Премьера "Вторжения" состоится уже 1 января 2020 года.
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