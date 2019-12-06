В Кремле заявили, что Путину докладывали о деле Егора Жукова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле традиционно не комментируют решения суда — так он ответил на вопрос о приговоре студенту ВШЭ Егору Жукову.

— Мы видим разные дискуссии, разные личные точки зрения, которые высказывались главным образом в Интернете. Мы не сторонники на что-то закрывать глаза, но и не склонны что-либо преувеличивать. Решение суда традиционно комментировать не могу и не буду, — отметил он.

При этом Песков подтвердил, что Владимиру Путину докладывали об этом деле.

— Безусловно, — ответил Песков на соответствующий вопрос. — Конечно, президент не имеет возможности вникать в детали каждого из этих дел.

Напомним, сегодня Кунцевский районный суд Москвы вынес приговор студенту ВШЭ Егору Жукову. Молодой человек получил три года условно за призывы к экстремизму, также ему на два года запретили заниматься деятельностью по администрированию сайтов.