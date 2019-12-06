Песков рассказал о настрое Путина перед встречей "нормандской четвёрки"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о настрое главы государства Владимира Путина перед поездкой на саммит "нормандской четвёрки" в Париж.
— Настрой серьёзный. Ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке страны, обеспечить общее понимание безальтернативности выполнения минских договорённостей, — рассказал Песков.
Песков также подчеркнул, что Путин готов провести двусторонние встречи с Макроном, Меркель и Зеленским. На вопрос о безопасности проведения саммита в Париже пресс-секретарь Кремля ответил, что уверен в состоянии французских властей обеспечить необходимые условия для проведения встречи лидеров.
Ранее Лайф писал о том, что Дмитрий Песков рассказал журналистам, какой документ могут принять по итогам саммита в Париже.
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