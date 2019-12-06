Кремль выступил против трансграничного преследования россиян Штатами

Поводом для этого стало решение США объявить награду за поимку россиянина из санкционного списка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия неоднократно предлагала свою помощь Вашингтону в борьбе с киберпреступностью, но натыкалась на "глухую стену непонимания".

— Мы традиционно выступаем за сотрудничество в расследовании подобных преступлений и поимке преступников. Но в данном случае о сотрудничестве речи не идёт, опять же, не по нашей вине, — заявил Песков, комментируя решение Вашингтона объявить награду за поимку российского "хакера".

Пресс-секретарь добавил, что Кремль выступает против трансграничного правового преследования российских граждан со стороны США.

Напомним, США пообещали $5 млн за информацию о россиянине из нового санкционного списка.