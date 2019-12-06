По делу об убийстве главы центра "Э" Ингушетии задержали шестерых членов ОПГ

Эта преступная группа также причастна к покушению на Ибрагима Эльджаркиева 12 января 2019 года.

СКР заявил о пресечении деятельности ОПГ, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

В результате спецоперации, которая прошла 6 декабря в Москве и Ингушетии, задержаны глава ОПГ Хасан Полонкоев и пять участников.

Напомним, 2 ноября в результате стрельбы на западе Москвы было убито два человека: руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Лайф публиковал видео расстрела мужчин.

По делу об убийстве арестовано два человека. Ещё одного обвиняемого — 45-летнего Курейшу Картоева — объявили в международный розыск.