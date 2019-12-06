В России с Нового года поднимутся цены на автомобили BMW

В компании отметили, что стоимость некоторых новейших моделей останется без изменений.

В России с начала 2020 года на 2% вырастут цены на новые автомобили BMW. Изменения цен связаны в том числе с постановлением Правительства РФ о повышении ставок утилизационного сбора на новые импортные авто. Об этом сообщается на сайте BMW Group Россия.

Стоимость на BMW 318d вырастет на 50 тысяч рублей и составит 2,46 миллиона рублей, BMW 520i подорожает на 60 тысяч рублей и будет стоить 3,18 миллиона рублей, а цена BMW 730i вырастет на 120 тысяч рублей и достигнет 5,94 миллиона рублей.

В компании уверяют, что пошли лишь на минимальное повышение цен. Стоимость некоторых новейших моделей осталась прежней. Среди них BMW 2-й серии Gran Coupe Online SE, BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition.

Ранее Лайф рассказывал, как изменятся цены на автомобили в России с Нового года.