Порошенко посоветовал Зеленскому избегать встречи с Путиным с глазу на глаз

Также, по его мнению, не стоит на встрече в Париже поднимать вопрос о газе, чтобы не уступить по Донбассу.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко дал совет нынешнему главе государства поступать как он и избегать встречи с лидером России Владимиром Путиным с глазу на глаз в Париже, куда они поедут для обсуждения ситуации в Донбассе в рамках "нормандской четвёрки".

— Самый важный совет: не доверять Путину... Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным, — говорится в публикации Порошенко в "Украинской правде".

Ещё один совет от экс-президента — не поднимать вопрос о переговорах по газу при обсуждении Донбасса. Якобы это не позволит Москве составить выгодный для себя пакет договорённостей, согласно которому Киев пойдёт на уступки ради дешёвого газа.

Ранее Лайф рассказывал, что Порошенко, Тимошенко и Вакарчук созывают "майдан" перед нормандским саммитом, который состоится 9 декабря.