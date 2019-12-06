Появились кадры с задержанием лидера банды, убившей главу центра "Э" Ингушетии

Накануне в Москве оперативники задержали шесть членов этой преступной группировки.

На допрос в Следственный комитет России доставлен Хасан Полонкоев — глава организованной преступной группировки, совершившей в начале ноября убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом УМВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Ранее СК РФ заявил об успешной спецоперации по пресечению деятельности преступной группировки. Все участники в составе шести человек были задержаны. Также СКР публиковал видео с обысками по делу об убийстве Эльджаркиева.

Напомним, руководитель ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября на западе Москвы. Лайф публиковал момент расстрела мужчин.