СМИ: Сестра Захарченко держала деньги в банке, где "работал" его отец

По предварительным данным, большая часть состояния экс-полицейского была привезена из-за рубежа.

Бывший полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко отбывает наказание в колонии за взяточничество. Однако следователям так и не удалось представить в суде факты о происхождении огромной суммы денег, найденной при обысках у экс-силовика, — около 120 миллионов долларов, пара миллионов евро и несколько сотен миллионов рублей. Портал News.ru совместно с журналистом Денисом Балашовым выяснили, в каких банках были обналичены деньги экс-полицейского.

Самая крупная часть найденных денег — около 37 миллионов долларов — имеет штампы иностранных банков. Нераспечатанные упаковки 100-долларовых купюр были привезены из-за границы. Более 20 миллионов долларов были найдены в различных пакетах и коробках. На них не было маркировок. Выяснить их происхождение не удалось. Третья по размеру часть, составившая более 14 миллионов долларов, была обналичена всего за пару месяцев до ареста Дмитрия Захарченко. Деньги экс-полицейский снял в офисе банка "Московское ипотечное агентство" ("МИА-банк").

Отмечается, что в этом же банке был фиктивно трудоустроен на высокопоставленную должность отец Дмитрия Захарченко, который также сейчас отбывает наказание, но за растрату средств "МИА-банка".

Напомним, 10 июня экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко был осуждён за взяточничество и приговорён к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,9 миллиона рублей. Свою вину он не признал. 17 октября суд смягчил приговор и вычел полгода из срока наказания.