"Нервная". Подруга рассказала Лайфу про москвичку, избивавшую двухлетнюю дочь

Выяснилось, что отец ребёнка ушёл из семьи. Горе-мамаша живёт уже с другим мужчиной.

Жительница Москвы, неоднократно избивавшая свою двухлетнюю дочь, нервная и склонна к агрессии. Об этом Лайфу рассказала подруга задержанной.

— Как человек, она немного нервная. Мы с ней когда раньше гуляли вместе, она, бывало, руки распускала на меня. И не раз. У неё когда бзик начинается, она может ударить даже по голове. Вообще, говорили, что она вроде как на учёте в ПНД состоит (психоневрологический диспансер. — Прим. ред.), — рассказывает Ольга.

Собеседница Лайфа также рассказала, что подозреваемая вместе со своим мужем снимают квартиру отдельно от родителей. Однако мужчина не является отцом ребёнка. Настоящий отец, по словам Ольги, ушёл от них после рождения дочери.

Кроме того, подруга призналась, что никогда не видела ребёнка. А сама подозреваемая не сильно распространялась о дочери.

— Про дочку она молчит, вообще не говорит. Я её только в VK видела по обновлённым фото, а так — нет, — признаётся собеседница.

Напомним, полиция задержала женщину после того, как она привезла в больницу ребёнка с множественными травмами. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.