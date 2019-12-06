Опрос: Большинство украинцев готовы на компромиссы ради мира в Донбассе

Большинство украинцев считают, что ради мира в Донбассе Киев должен идти на некоторые компромиссы. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии.

Так, к ряду компромиссов готовы 58,5% респондентов, а 14% украинцев готовы идти на любые уступки.

При этом среди второй категории преобладают сторонники партий "Оппозиционная платформа — За жизнь" (около 33%) и "Слуга народа" (около 14%).

Ранее в Киеве подтвердили, что у властей есть план Б на случай, если не удастся договориться о политическом урегулировании в Донбассе. И заключается он в возведении стены. Конфликт тем временем останется "замороженным".