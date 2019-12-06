Немецкие бизнесмены выразили надежду на отмену санкций после саммита в Париже

Они считают, что из-за нынешних ограничений теряются миллиарды и эти деньги лучше пустить на развитие экономики.

Бизнесмены из Германии надеются, что намеченный в Париже на 9 декабря саммит "нормандской четвёрки" приблизит мир на Украине и приведёт к отмене санкций ЕС против России. Об этом заявила председатель правления Восточного комитета германской экономики, председатель Наблюдательного совета компании "Клаас КГаА мбХ" Катрина Клаас-Мюльхойзер на встрече немецких бизнес-кругов с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

— Через три дня в Париже состоится встреча в "нормандском формате". Желаем вам, чтобы всё произошло успешно и наконец будет проложен мир на Украине, — сказала Клаас-Мюльхойзер. — Мы надеемся, что после встречи в Париже будут отменены санкции.

В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что Москва ровно и стабильно относится к экономическим партнёрам, не использует политические рычаги для решения экономических вопросов. Он заверил, что так будет и впредь.

Ранее экс-премьер Франции заявил о неэффективности европейских санкций против России. Немецкие СМИ также рассказывали об обратном эффекте этих ограничений.