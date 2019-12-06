Волочкова ответила на слухи о продаже своего особняка за 2,5 миллиарда

Балерина заявила, что намерена подать в суд на злоумышленников, которые создали объявление.

На одном из ресурсов по продаже недвижимости появилось объявление, что балерина Анастасия Волочкова решила отдать свой двухэтажный загородный особняк за 2,5 миллиарда рублей. В СМИ появились предположения, что артистка находится в долговой яме и так пытается спасти своё финансовое положение.

Вскоре информацию о продаже прокомментировала сама Волочкова. На её публикацию в "Инстаграме" обратил внимание портал "Дни.ру". Танцовщица заявила, что не собирается продавать дорогой сердцу дом и объявление о продаже дали мошенники.

— Я ничего не продаю. Я понимаю, что мой дом изысканный и красивый. Использованы фото моего интерьера. Вот так действуют мошенники. Остановитесь, люди! — написала Волочкова.

Также балерина пригрозила, что свяжется со своим адвокатом и напишет заявление в полицию против тех, кто опубликовал объявление.

Ранее Лайф сообщал, что Волочкова решила откровенно поговорить с хейтерами и записала для них видео.