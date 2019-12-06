Зеленский съездил в Донбасс и назвал ВСУ гарантом дипломатии

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Владимир Зеленский. Фото © Пресс-служба президента Украины

Он заверил военнослужащих, что страна продолжит свой путь в НАТО и что армию будут усиливать даже при достижении мира на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский за два дня до парижского саммита в "нормандском формате" побывал в Донбассе и встретился там с военными. Поводом для этого стал День Вооружённых сил Украины, который отмечается сегодня.

Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращением мира на многострадальную землю украинского Донбасса. Весь мир видит, что Украина добивается этого дипломатическим путём, — приводит пресс-служба президента Украины его слова. — А наши вооружённые силы были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий.

Зеленский заверил, что ему легче вести переговоры, когда он чувствует силу и поддержку ВСУ. И сообщил, что, даже если мир в Донбассе удастся установить благодаря дипломатии, о развитии армии никто не забудет. А также пообещал продолжить движение страны к вступлению в НАТО.

Ранее Пётр Порошенко посоветовал Владимиру Зеленскому избегать встречи с Путиным с глазу на глаз в Париже, а ещё не вмешивать вопросы о газе в переговоры по Донбассу.

Сам же Зеленский намерен на встрече в "нормандском формате" предложить создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса так называемую муниципальную стражу. В её состав он предлагает включить представителей Украины, ОБСЕ и ДНР/ЛНР.

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