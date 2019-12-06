Зеленский съездил в Донбасс и назвал ВСУ гарантом дипломатии

Он заверил военнослужащих, что страна продолжит свой путь в НАТО и что армию будут усиливать даже при достижении мира на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский за два дня до парижского саммита в "нормандском формате" побывал в Донбассе и встретился там с военными. Поводом для этого стал День Вооружённых сил Украины, который отмечается сегодня.

— Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращением мира на многострадальную землю украинского Донбасса. Весь мир видит, что Украина добивается этого дипломатическим путём, — приводит пресс-служба президента Украины его слова. — А наши вооружённые силы были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий.

Зеленский заверил, что ему легче вести переговоры, когда он чувствует силу и поддержку ВСУ. И сообщил, что, даже если мир в Донбассе удастся установить благодаря дипломатии, о развитии армии никто не забудет. А также пообещал продолжить движение страны к вступлению в НАТО.

Ранее Пётр Порошенко посоветовал Владимиру Зеленскому избегать встречи с Путиным с глазу на глаз в Париже, а ещё не вмешивать вопросы о газе в переговоры по Донбассу.

Сам же Зеленский намерен на встрече в "нормандском формате" предложить создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса так называемую муниципальную стражу. В её состав он предлагает включить представителей Украины, ОБСЕ и ДНР/ЛНР.