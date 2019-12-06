Совфед откажется от новогоднего корпоратива

Совет Федерации не будет проводить новогодний корпоратив, как и в предыдущие годы. Об этом рассказал председатель Комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

— Ограничимся формальным поздравлением, выпьем по бокалу шампанского, — цитирует сенатора РИА "Новости".

По его словам, праздничные корпоративы в Совете Федерации давно уже не проводятся.

С сенаторами согласны 38% российских работодателей. Согласно опросу, именно столько компаний не планируют проводить новогодние корпоративы для сотрудников. Большинство из них просто не видят в этом необходимости либо не заложили в бюджет расходы на развлечения.