Вильфанд рассказал о "раскрасневшейся" из-за оттепели России

Главный метеоролог страны также отметил, что 2019 год стал рекордным в истории наблюдений.

В ближайшие десять дней температура воздуха на большей части России будет выше нормы на 12–14 градусов. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Метеорологическая карта страны покрывается красным — цветом, означающим ненормально тёплую погоду.

— Красный цвет занимает огромные площади. И в Западной Сибири, и в Средней Сибири, и на востоке европейской территории страны, — рассказал главный метеоролог. — Можно сказать, что азиатская часть страны раскраснелась от зимней жары.

Однако при этом метеоролог отметил, что в Москве зима временами будет достаточно морозной: температура будет опускаться ниже минус 25 градусов.

— В Москве мы прогнозируем, что будет несколько периодов с температурой ниже –25 градусов. В то же время прогнозируем, что в этом году примерно на 30%, даже до 50%, повысится повторяемость оттепелей, — рассказал Вильфанд журналистам.

Вильфанд добавил, что 2019 год стал рекордным по средней температуре воздуха. За 11 месяцев средняя температура оказалась самой высокой за всю историю наблюдений.

Ранее он же предсказывал россиянам "розовую" зиму и называл прогнозы морозов на Новый год шаманизмом и оккультизмом.