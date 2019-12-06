"Суперджет" вернулся во Внуково из-за проблем с гидросистемой

Командир лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевшего из Внуково, при наборе высоты сообщил о проблемах с гидросистемой и запросил возвращения в аэропорт вылета. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Лайнер удалось благополучно посадить, никто из находившихся на борту не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

Отметим, что Внуково стал первым аэропортом московского авиационного узла, который в 2009 году принял опытный самолёт Sukhoi Superjet-100.

Напомним, в мае произошла трагедия с лайнером SSJ-100 компании "Аэрофлот", который совершил экстренную посадку в Шереметьево и после этого загорелся. На борту было 78 человек, в том числе пять членов экипажа. Погиб 41 человек.