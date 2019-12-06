Жительница Кирова чистила машину, но она сгорела вместе с соседской — видео

Огонь затем ещё и перекинулся на стоявшую по соседству отечественную легковушку.

В Кирове на улице Горького камеры наружного наблюдения запечатлели, как владелица автомобиля "Нива-Шевроле" очищает его от снега, а он тем временем загорается.

Когда хозяйка машины заметила пламя, потушить его подручными средствами уже не могла. Она звала на помощь и пыталась использовать ручной огнетушитель, но остановить распространение огня не получалось. Отчаявшись, женщина стала просто спасать вещи из машины и дожидаться пожарных. К моменту их приезда пламя уже перекидывалось на рядом стоящие "Жигули".

Как рассказал источник Лайфа в экстренных службах региона, возможная причина возгорания — короткое замыкание в проводке. Сгоревший автомобиль не был застрахован на случай подобного пожара. Его остов отправится в утиль.

Как отметили соседи женщины, она до сих пор находится в шоковом состоянии и не понимает, как такое могло произойти. На иждивении у неё двое детей, муж недавно ушёл из жизни.

Ранее Лайф публиковал видео из Чечни, где на одной из АЗС случился пожар, а вместе со станцией сгорело пять автомобилей.