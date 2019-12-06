Лоза ответил Паулсу на слова о "навязчивых" россиянах: Фанатики везде одинаковые

В качестве примера неадекватного поведения поклонников он привёл истории солистки группы ABBA Агнеты Фэльтског и Beatles.

Певец Юрий Лоза ответил на слова композитора Раймонда Паулса о том, что российский зритель навязчивее прибалтийского. Как считает музыкант, Паулс, скорее всего, просто когда-то нарвался на нетрезвого или назойливого поклонника.

— Навязчивость публики везде одинакова... Публика делится на фанатиков и просто зрителей. Фанатики везде одинаково себя ведут, визжат, бросаются: что в Китае, что в Англии, что в Прибалтике, что в России. А спокойная публика одинаково спокойно всё воспринимает, — сказал Лоза Лайфу.

В качестве примера он привёл солистку группы ABBA Агнету Фэльтског, которая ушла со сцены, потому что стала бояться поклонников из-за их неадекватного поведения. А также группу Beatles, которую фанаты в своё время готовы были растерзать.

— Это ненавязчивая публика, которая может затоптать тебя насмерть и пытается оторвать от тебя кусочек? Любой кусочек — волос, одежды или уха, — добавил музыкант.

Себя он назвал примером типичнейшего россиянина и отметил, что никогда не был навязчивым, даже в общении с коллегами.

— Я не целуюсь при встрече со своими коллегами, не пытаюсь обниматься даже. И с Раймондом Паулсом, когда он проходил мимо, даже когда он был на самом пике популярности, я с ним просто здоровался. Какая навязчивость? — заключил Лоза.

Напомним, известный композитор Раймонд Паулс в интервью изданию Apollo сравнил российских и латвийских поклонников, отметив навязчивость первых. Позже он заявил, что русская публика намного отзывчивее.