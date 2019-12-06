На построенном к ЧМ стадионе "Нижний Новгород" провели еврейскую свадьбу

Бракосочетание организовали под открытым небом, чтобы не нарушить древние иудейские традиции.

Еврейская пара решила устроить свадебное торжество в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года. Сочетать узами брака молодых людей приехал главный раввин России.

Как сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород", невестой была дочь нижегородского раввина Шимона Бергмана, жених — иудей из Лондона Лейви Штрокс. Устроить свадьбу на стадионе решили неспроста. Согласно древнему иудейскому обряду, бракосочетание положено проводить под открытым небом, на глазах Бога.

Гостями торжества стали около 500 человек. Церемонию провели на специальном помосте, установленном на стадионе. Обряд транслировали на большие экраны арены.

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